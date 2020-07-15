الزمالك يركز على الجانب البدني في المران الصباحي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب استعدادًا لعودة الدوري . وخاض الفريق مرانه تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وتم التركيز على النواحي البدنية في المران اليوم . البدنية في المران اليوم . ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانا مسائيا يركز على النواحي الفنية. Advertisements وكان الجهاز الفني للفريق قد استقر على خوض مباراتين وديتين في معسكر برج العرب مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز. في معسكر برج العرب مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز. حيث حدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز. يذكر أن الفريق بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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