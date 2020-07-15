اتحاد الكرة: خاطبنا اللجنة الأولمبية لعقد الجمعية العمومية بناء على خطاب الفيفا

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، انه تم الإنتهاء من إعداد اللائحة وتم الإرسال للجنة الأولمبية لعقد الجمعية العمومية لمناقشتها وإقرارها.

ورفض التعليق على الخطاب الصادر من اللجنة الأولمبية بعقد الجمعية بعد تصنيف الأندية وشدد أن اللجنة الخماسية هى المنوطة بالرد على عذه الإجراءات والرسمية وليس من اختصاصه، مضيفًا أن تم الإرسال للجنة الأولمبية بناء على تعليمات الفيفا بعد خطابها الأخير بضرورة عقد الجمعية

نهاية هذا الشهر قبل عيد الأضحى.

وأضاف أن اتحاد الكرة بدأ الاستعداد لأستئناف الدوري من يوم ٢١يونيو الماضي بعد قرار مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وبعدها تم سحب المسحات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والحالات الإيجابية كلها تعافت.

وأشار إلى أنه خلال اجتماع اللجنة الخماسية مع الأندية كانت اغلب مشكلاتهم خاصة بالناحية المالية ومن ضمنها الإجراءات الطبية المكلفة لإجراء سحب العينات وتعهدت اللجنة الخماسية بتحمل تكاليفها.

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وقال إن اللجنة الخماسية بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة قامت بتوفير المركز الأولمبي لفريق أسوان للإقامة والتديب عليه، وجاري البحث على ملعب لخوض مباريات الدوري عليه، بينما فريق المصري ملعبه لم يكن جاهزًا في بورسعيد وكان البديل ملعب السويس والإسماعلية ويتم حاليًا التنسيق مع الأمن لحل أزمة الملعب.

وأوضح أن سبب تأخير جدول الدوري يرجع إلى انتظار الحصول على الموافقات الأمنية بعد مراجعة التواريخ وأماكن المباريات من قبل الأمن وفي خلال أيام سيتم الإعلان عنه

واختتم حديثه بأن اتحاد الكرة تقدم بخطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لطلب استضافة مباريات نصف النهائي ونهائي دوري أبطال افريقيا في مصر بعد موافقة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.