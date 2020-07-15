اتحاد الكرة: خاطبنا اللجنة الأولمبية لعقد الجمعية العمومية بناء على خطاب الفيفا

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، انه تم الإنتهاء من إعداد اللائحة وتم الإرسال للجنة الأولمبية لعقد الجمعية العمومية لمناقشتها وإقرارها.
ورفض التعليق على الخطاب الصادر من اللجنة الأولمبية بعقد الجمعية بعد تصنيف الأندية وشدد أن اللجنة الخماسية هى المنوطة بالرد على عذه الإجراءات والرسمية وليس من اختصاصه، مضيفًا أن تم الإرسال للجنة الأولمبية بناء على تعليمات الفيفا بعد خطابها الأخير بضرورة عقد الجمعيةنهاية هذا الشهر قبل عيد الأضحى.
وأضاف أن اتحاد الكرة بدأ الاستعداد لأستئناف الدوري من يوم ٢١يونيو الماضي بعد قرار مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وبعدها تم سحب المسحات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والحالات الإيجابية كلها تعافت.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع اللجنة الخماسية مع الأندية كانت اغلب مشكلاتهم خاصة بالناحية المالية ومن ضمنها الإجراءات الطبية المكلفة لإجراء سحب العينات وتعهدت اللجنة الخماسية بتحمل تكاليفها.
وقال إن اللجنة الخماسية بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة قامت بتوفير المركز الأولمبي لفريق أسوان للإقامة والتديب عليه، وجاري البحث على ملعب لخوض مباريات الدوري عليه، بينما فريق المصري ملعبه لم يكن جاهزًا في بورسعيد وكان البديل ملعب السويس والإسماعلية ويتم حاليًا التنسيق مع الأمن لحل أزمة الملعب.
وأوضح أن سبب تأخير جدول الدوري يرجع إلى انتظار الحصول على الموافقات الأمنية بعد مراجعة التواريخ وأماكن المباريات من قبل الأمن وفي خلال أيام سيتم الإعلان عنه
واختتم حديثه بأن اتحاد الكرة تقدم بخطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لطلب استضافة مباريات نصف النهائي ونهائي دوري أبطال افريقيا في مصر بعد موافقة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: خاطبنا اللجنة الأولمبية لعقد الجمعية العمومية بناء على خطاب الفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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