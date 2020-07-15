الزمالك يواجه الجيش وببراميدز وديًا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراتين وديتين مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز وذلك بمعسكر برج العرب.

وحدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.

يذكر أن الفريق بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. برج العرب.وحدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.يذكر أن الفريق بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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