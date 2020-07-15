بالأرقام.. آرسنال لم يحقق الفوز على ليفربول منذ 5 سنوات

يستعد فريق آرسنال لاستقبال ضيفه ليفربول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 وذلك على ملعب إستاد الإمارات معقل فريق الجانرز في إطار مواجهات الأسبوع الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

ومن المتوقع أن تلقى مباراة اليوم متابعة جماهيرية كبيرة، نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين، حيث ستنطلق المباراة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت

المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

وتكشف لغة الأرقام عن التفوق الكبير لليفربول على آرسنال في أخر 10 مواجهات جمعت بينهما، حيث أنها لم تشهد تحقيق الجانرز الفوز في أي لقاء بواقع 6 انتصارات لليفر و4 تعادلات ونرصدها لكم في السطور التالية :

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أخر انتصار حققه آرسنال على ليفربول كان في الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي موسم 2015، وانتهى اللقاء

برباعية مقابل هدف لصالح فريق المدفعجية على ملعب استاد الإمارات، ومنذ تلك اللحظة لم يحقق الفريق الفوز على ليفربول في أي مناسبة .

والتقى الفريقان بعدها 10 مرات، منها 9 مواجهات في الدوري وواحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وحقق ليفربول الفوز في 6 مبايات وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات .

أخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت في دوري الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 5-5 في مباراة ماراثونية من العيار الثقيل شهدت الكثير من الإثارة والندية والمتعة .