محمود سعد: أشكر كل من ساعدني بعد إصابتي بفيروس كورونا

وجه د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، الشكر إلى كل من سانده بعد إصابته بفيروس كورونا الفترة الماضية.
قال سعد في المؤتمر الصحفي باتحاد
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر والنصف ظهر غد الأربعاء بالمقر الرئيسي للاتحاد يعلن خلاله الدكتور محمود سعد عن المسابقات التي ينظمها الاتحاد للمراحل السنية في الموسم الجديد 20-2021.
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