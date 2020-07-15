محمود سعد: أشكر كل من ساعدني بعد إصابتي بفيروس كورونا

وجه د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، الشكر إلى كل من سانده بعد إصابته بفيروس كورونا الفترة الماضية.

قال سعد في المؤتمر الصحفي باتحاد

الكرة اليوم، إنه يجتمع يوميا مع حسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة لوضع جداول مسابقات الناشئين.

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر والنصف ظهر غد الأربعاء بالمقر الرئيسي للاتحاد يعلن خلاله الدكتور محمود سعد عن المسابقات التي ينظمها الاتحاد للمراحل السنية في الموسم الجديد 20-2021.