كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس المتوقع أمام ساسولو بالدوري الإيطالي

يلتقي يوفنتوس أمام مضيفه ساسولو مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "مابيي" ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

يرغب يوفنتوس لتعزيز صدارته في جدول الدوري الإيطالي، حيث يتصدر الكالتشيو، برصيد 76 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه أتلانتا الوصيف، فيما يسعى ساسولو لمواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على

لاتسيو بهدفين مقابل هدف، ولم يذق الفريق طعم الهزيمة منذ خسارته أمام اتلانتا في أواخر شهر يونيو الماضي.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ساسولو بالكالتشيو

يدرس ماورتيسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه ومن المتوقع أن يدفع بـ:

في حراسة المرمى: تشيزني

في الدفاع: أليكس ساندرو، ماتياس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، دانيلو

في الوسط: أدريان رابيو، ميراليم بيانيتش، رودريجو بينتانكور

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في الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، فيدريكو بيرنارديسكي

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو بالدوري الإيطالي

تنطلق المباراة في العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس وساسولو بالدوري الإيطالي

القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس وساسولو بالدوري الإيطالي، على قناة بي أن سبورتس BeInSports 3HD