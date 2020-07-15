يلتقي يوفنتوس أمام مضيفه ساسولو مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "مابيي" ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
يرغب يوفنتوس لتعزيز صدارته في جدول الدوري الإيطالي، حيث يتصدر الكالتشيو، برصيد 76 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه أتلانتا الوصيف، فيما يسعى ساسولو لمواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز علىلاتسيو بهدفين مقابل هدف، ولم يذق الفريق طعم الهزيمة منذ خسارته أمام اتلانتا في أواخر شهر يونيو الماضي.
تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ساسولو بالكالتشيو
يدرس ماورتيسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه ومن المتوقع أن يدفع بـ:
في حراسة المرمى: تشيزني
في الدفاع: أليكس ساندرو، ماتياس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، دانيلو
في الوسط: أدريان رابيو، ميراليم بيانيتش، رودريجو بينتانكور
في الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، فيدريكو بيرنارديسكي
موعد مباراة يوفنتوس وساسولو بالدوري الإيطالي
تنطلق المباراة في العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات
القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس وساسولو بالدوري الإيطالي
القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس وساسولو بالدوري الإيطالي، على قناة بي أن سبورتس BeInSports 3HD
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس المتوقع أمام ساسولو بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.