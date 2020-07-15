رياضة | تصريحات مثيرة من كيكي سيتين قبل مواجهة برشلونة ضد أوساسونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من كيكي سيتين قبل مواجهة برشلونة ضد أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدا أمام أوساسونا في الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

سيتين قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"سوف نحاول الفوز غدًا رغم كل ما يحدث، وهدفنا سيكون ذلك بغض النظر عما سيحدث في مباريات أخرى".

وتابع :"الليجا لم تنتهي لحد الأن لكن هذا الواقع باقي مباراتين وأكيد هناك إحتمال لفوزهم ولكن هناك إحتمال أخر ربما هذا عالم كرة القدم".

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وأضاف :"فرانكي دي يونج عاد من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات وغدا سيلعب في المباراة".

وأوضح :"ميسييبدو بحالة رائعة ، ربما بعض الإحصائيات ليست مثل الموسم الماضي لكن ميسي لا يحتاج لأرقام ، إذا لم يسجل يصنع ويملك ذكاء من مرحلة أخرى .. لا أستطيع قول شيئ جديد عن ليو لم نسمعه سابق".

وعن مستقبله في الموسم المقبل قال :" الطبيعي نعم أرى نفسي هنا".

وحول اختلاف مستوى الفريق على ملعبه عن خارجه قال :"كما قلت هناك فرص كان يمكن أن نهيها بشكل أفضل سواء بأرضنا أو خارج الأرض وكل فريق يمر بمرحلة ضعف يجب أن تمر بها".