رياضة | كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا غدا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه أوساسونا مساء غد الخميس في إطار مباريات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". قائمة برشلونة شهدت عودة الهولندي فرانكي دي يونج والبرازيلي أرثور ميلو بعد التعافي من الإصابة، فيما استمر غياب صامويل أومتيتي المصاب. وضمت القائمة كلا من :- تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - سواريز - ميسي - نيتو - لينجليت - جوردي ألبا - برايثويت - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - جونيور - ريكي بويج - أنسو فاتي - أروخو - أرناو.

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