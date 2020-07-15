رياضة | وزير الرياضة يسلم الدراجات المدعومة ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يسلم الدراجات المدعومة ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتسليم الدراجات التى تدعمها الوزارة ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" إلى المواطنين بمركز شباب الجزيرة، حيث يتم تسليم دراجات المرحلة الأولى من المبادرة التى تتبناها وزارة الرياضة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمنت المرحلة الأولى تسليم 1000 دراجة هوائية، من خلال آلية للحجز على الموقع الإلكتروني للوزارة بسعر مدعم للمواطنين، وذلك فى ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة، على أن يتم تسليم الدراجاتبمركز شباب الجزيرة وهو المنفذ الخاص بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة بعدد أكثر من الدراجات، بعد الإقبال الكبير على دراجات المرحلة الأولى والتي نفذت بعد ساعات من إطلاق المبادرة، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بالمرحلة الثانية.

ووفقًا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28.

وتهدف مبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.