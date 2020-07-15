رياضة | بورتو يحتاج إلى نقطة واحدة من أجل التتويج بالدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بورتو يحتاج إلى نقطة واحدة من أجل التتويج بالدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح بورتو البرتغالي على بعد نقطة واحدة لكي يفوز بالدوري المحلي للمرة الــ29في تاريخه، ويتطلع إلى تحقيق ذلك والاحتفال باللقب اليوم الأربعاء مع نهاية مباراته أمام سبورتينج لشبونة بطل الكأس.

وحافظ بنفيكا على فرصته الضئيلة في المنافسة على اللقب بعدما تغلب على فيتوريا جيمارايش 2 / صفر مساء أمس الثلاثاء.

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لكن بورتو بات بحاجة إلى التعادل فقط في مباراته المقررة أمام سبورتينج لشبونة مساء اليوم في المرحلة الثانية والثلاثين، لحسم اللقب، حيث يتفوق في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام بنفيكا صاحب المركز الثاني.

وبعد ختام منافسات المرحلة الثانية والثلاثين اليوم، تتبقى مرحلتان على نهاية المسابقة، ويتفوق بورتو على بنفيكا في نتائج المواجهات المباشرة، وهي ما يجرى الاحتكام لها في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط.

وكان الدوري البرتغالي الممتاز واحدا من أوائل مسابقات الدوري في أوروبا التي جرى استئناف منافساتها بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتقام مبارياته بدون جماهير.