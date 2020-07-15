رياضة | كلوب سعيد بمحمد صلاح لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب سعيد بمحمد صلاح لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يورجن كلوب المدير الفنى الألمانى لفريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالنجم المصري محمد صلاح خلال الموسم الجاري .

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة أرسنال غدًا ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج ، قائلًا:" محمد صلاح لعب 50 مباراة هذا الموسم، وهو عدد كبير، وكنا محظوظين أن بإمكانه لعب هذه المباريات ولم يصب بأذى".

وأضاف :" لقد كنت واثقًا منذ اللحظة الأولى التي تعاقدنا فيها معه، وأتذكر حديثنا سويًا عند لقائنا وجهًا لوجهه في المرة الأولى، وحديثه عن تفضيله اللعب على الجبهة اليمنى".

وتابع :" قال محمد صلاح أن ساديو ماني يلعب في ذلك المكان، ولكنني قلت أن بإمكان ماني اللعب على الجبهة اليسرى أيضًا، لذلك كان الأمر واضحًا حقًا، ولقد سجلوا كثلاثي هجومي حتى الأن 250 هدفًا، لذلك نجحت الأمور بشكل جيد، لا يمكنك تغيير العالم بمفردك، ولكننا نستطيع سويًا إحداث ذلك التغيير".