رياضة | الزمالك يبدأ التحرك في قضية نادي القرن.. رسميًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يبدأ التحرك في قضية نادي القرن.. رسميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت جلسة اللجنة المكلفة من إدارة نادي الزمالك بملف نادي القرن، حيث تم الاتفاق على التفاصيل النهائية لملف نادي القرن الإفريقي.

وفتح الزمالك ملف نادي القرن الإفريقي، حيث جاءت البداية من خلال تقديم مذكرة إلى اتحاد الكرة المصري في خطوة أولى للحصول على اللقب وسحبه من الغريم التقليدي الأهلي.

وحضر الجلسة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وأحمد مرتضى عضو المجلس ومحمد بيومي خبير لوائح كرة القدم المعروف.

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من جانبه قدم محمد بيومي خبير اللوائح مذكرة إلى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وأحمد مرتضى، من أجل الاطلاع عليها ومناقشتها.

ووافق ثنائي مجلس إدارة الزمالك على مذكرة بيومي بكل التفاصيل التي تحتويها ولم يجرى أي تعديلات عليها.

ومن المقرر أن تقوم إدارة الزمالك بتقديم المذكرة الرسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء أو غدًا الخميس، على أن يقوم اتحاد الكرة بدوره ويقدمها إلى نظيره الإفريقي ومن ثم ثم تقديمها إلى الاتحاد الدولي.