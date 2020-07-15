وزير الرياضة يسلم الدراجات المدعومة ضمن مبادرة دراجتك صحتك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتسليم الدراجات التى تدعمها وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة دراجتك صحتك الى المواطنين بمركز شباب الجزيرة حيث يتم تسليم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة (دراجتك صحتك) التى تتبناها وزارة الرياضة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتتضمن المرحلة الأولى تسليم 1000 دراجة هوائية من خلال آلية للحجز على الموقع الإلكتروني للوزارة بسعر مدعم للمواطنين وذلك فى ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة، على أن يتم تسليم الدراجات غدًا الأربعاء بمركز شباب الجزيرة وهو المنفذ الخاص بالمرحلة الأولى.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة بعدد أكثر من الدراجات، بعد الإقبال الكبير على دراجات المرحلة الأولى والتي نفذت بعد ساعات من إطلاق المبادرة، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بالمرحلة الثانية.
ووفقًا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28.
وتهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.
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