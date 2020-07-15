شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان بحدد طلباته من برشلونة في صفقة نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي طلباته التي يريدها من نظيره الإسباني برشلونة من أجل التخلي عن نجمه البرازيلي نيمار للنادي الكتلوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان برشلونة قد حاول استعادة نيمار الصيف الماضي إلا أن محاولاته باءت بالفشل في ظل تمسك باريس سان جيرمان بالبرازيلي، رغم إعلان اللاعب نفسه رغبته في الرحيل والعودة إلى البلوجرانا.

وحسب برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني الشهير، فإن باريس سان جيرمان يطلب حاليًا من برشلونة الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي بالإضافة إلى 80 مليون يورو مقابل نيمار.

وأشار البرنامج أن النادي الفرنسي لن يخفض سعر نيمار إلا في حالة الحصول على «ديمبلي» في المقابل.

وكان «ديمبلي» قد عانى من تعدد الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادمًا من بروسيا دورتموند، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بالالتزام، ليبتعد عن المشاركة بشكل كبير مع البلوجرانا.

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