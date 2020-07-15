شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يغري مانشستر يونايتد بـ«شكرينيار» للحصول على «مارسيال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد نادي إنتر ميلان الإيطالي لعرض مدافعه ميلان شكرينيار على نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد على أمل إقناعه بعقد صفقة تبادلية يحصل فيها على خدمات المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال.

وكان إنتر قد تعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة والبلجيكي روميلو لوكاكو، مطلع هذا الموسم، من مانشستر يونايتد، كما حصل على خدمات أشلي يونج كذلك، فيما يبدو عازمًا على ضم لاعب جديد من أولد ترافورد.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن النادي الإيطالي سيعرض «شكرينيار» على إدارة الشياطين الحمر للحصول في المقابل على أنتوني مارسيال، الذي تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني ويأمل إنتر أن يقلص دخول مدافعه في الصفقة من هذا السعر.

ويؤمن المدير الفني للنيراتزوري أنطونيو كونتي أن «مارسيال» سيكون الخيار الأمثل لتشكيلته، إلا أن الدولي الفرنسي لا يزال مرتبطًا بعقد مع فريقه الإنجليزي حتى 2024.