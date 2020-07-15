شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع شريف إكرامي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة خاصة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وانفرد فايلر بحارس الأهلي عقب انتهاء المحاضرة الجماعية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق.
وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة باللاعب في الجلسة التي استمرت عدة دقائق.
يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة و التعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
83,930
-
تعافي
25,544
-
وفيات
4,008
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يجتمع مع شريف إكرامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.