شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع شريف إكرامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة خاصة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وانفرد فايلر بحارس الأهلي عقب انتهاء المحاضرة الجماعية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة باللاعب في الجلسة التي استمرت عدة دقائق.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة و التعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.