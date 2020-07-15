شكرا لقرائتكم شوبير يكشف كواليس بكاء مصطفى يونس بسبب محمود الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق كواليس مكالمة هاتفية جمعته بمصطفى يونس نجم القلعة الحمراء الاسبق بشأن صحة محمود الخطيب رئيس الاهلى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت :" سأذيع سراً لأول مرة ، حينما أشيع عن إصابة محمود الخطيب بمرض خطير تلقيت اتصالا من مصطفى يونس نجم الاهلى الاسبق يسألنى بخضة عن حالة بيبو وحينما علم بوضعه الصحى بكى بشدة وطلب منى ألا أخبر الخطيب بهذه المكالمة مطلقاً".

ويضيف شوبير :" مصطفى يونس ابن من ابناء الاهلى وصنع مع جيله تاريخاً كبيراً مع القلعة الحمراء لاينكره الا جاحد ، واعتدنا فى الاهلى أن تكون خلافتنا فى داخل جدران النادى وليس خارجه ".

وفى وقت سابق ، كشف مصطفى يونس نجم النادى الاهلى الاسبق كواليس تصريحاته الأخيرة ضد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مؤكداً أنه لم ينتقد بيبو ، وقال يونس فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت :" أنا راجل واضح وصريح ومهما كان خلافى مع محمود الخطيب لايمكن أهاجمه مثلما أشيع ـ أنا فى أوقات لازم أساند النادى وفى عز أزمات الاهلى الأخيرة لم أنطق بأى حرف هجوم ضد المجلس لأنى شعرت أن الاهلى فى محنة ويجب مساندته ".

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ويضيف مصطفى يونس :"مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كلمنى وسألنى أنت قولت التصريحات دى ضد محمود الخطيب قولتله والله ما حصل ده ، دى قلة أدب وفبركة ".

وتابع نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق :"الفتنة لم تنجح فى مصر بين المسلمين والمسيحين ، ولا بين الجيش والشعب وبيحاولوا يزرعوها بين الاهلى والزمالك ولحد إمتى هنفضل ساكتين على الوضع ده ، صراحتى زيادة فقط ولكن لست عبده مشتاق ورزقى على ربنا مش على حد" ، مضيفا:"بدعم محمود الخطيب ومجلس الاهلى وجماهيره ، القلعة الحمراء بيتى وإستحالة حد يفصلنى عنها ، الفتنة لن تجد طريقاً لعلاقتى بالأهلى وجماهيره ، لانى بنتمى للنادى الأحمر العريق غصب عن عين أى حد".

ويضيف مصطفى يونس :" احنا اللى حطينا بذرة نادى القرن فى بداية مشوارنا مع الاهلى ، أنا لا أحب الاهلى أنا أعشقه ، أما بيبو فيكفى أن أذكر أنه تلقى عزاء والدتى ثلاثة أيام وكنت أنا خارج البلاد فى السودان".