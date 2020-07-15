شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة يسلم الدراجات المدعومة ضمن مبادرة دراجتك صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدراجات التى تدعمها وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة دراجتك صحتك للمواطنين بمنفذ مركز شباب الجزيرة، حيث يتم تسليم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة (دراجتك صحتك) التى تتبناها وزارة الرياضة لتوفير 1000 دراجة هوائية إلكترونيا بسعر مدعم للمواطنين وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة.

تم تسليم الدراجات، اليوم الأربعاء، بمركز شباب الجزيرة وهو المنفذ الخاص بالمرحلة الأولى، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة بعدد أكثر من الدراجات، بعد الإقبال الكبير على دراجات المرحلة الأولى والتي نفذت بعد ساعات من إطلاق المبادرة، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بالمرحلة الثانية.

ووفقًا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28.

وتهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.



توزيع الدراجات



جولة لاشرف صبحي داخل مركز شباب الجزيرة

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دراجات المبادرة



سيلفي مع الوزير



مباردة دراجتك صحتك



وزير الشباب والرياضة مع المواطنين



وزير الشباب والرياضة يتابع عملية توزيع الدراجات