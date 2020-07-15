كيف يستفيد الأهلى من صفقة طاهر محمد طاهر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأهلى منذ عدة أيام عن إتمام أولى صفقات الموسم الكروى الجديد، بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب، لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى ذئاب الجبل، وجاء تعاقد المارد الأحمر مع لاعب المقاولون وفقًا لرغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للشياطين الحمر، حيث شدد على ضرورة التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب فى مركز الجناح "الأيمن والأيسر" ليقع الاختيار على طاهر، الذى أصبح أمل الجماهير الأهلاوية فى المرحلة المقبلة.

بدأ طاهر مسيرته فى كرة القدم بفريق البراعم مع المقاولون العرب وهو فى الثامنة من عمره، ثم تدرج فى القطاع الناشئين حتى وصل الى فريق 16 سنة ويلعب طاهر فى عدة مراكز منها الوسط المهاجم بخلاف اللعب فى الجناحين "الأيمن والإيسر"، ووكان سبورتنج لشبونة البرتغالي أبدى رغبته في ضم طاهر وطلب خضوعه لفترة اختبار.

تواجد طاهر في منتخب الشباب بتصفيات أمم أفريقيا 2017 وهو ما حرمه من الاختبار في سبورتنج لشبونة، وقضى معايشة مع لوهافر لمدة أسبوع ونجح في إقناع بوب برادلي المدير الفني للفريق وقتها ومسئولي النادي بقدراته، وانتقل للفريق الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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مدربوا طاهر يشرحون كيف يستفيد الأهلى من اللاعب

أوضح عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون المراكز التى يُجيد فيها طاهر داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة لصفوف الأهلى، وإنه يُجيد اللاعب على الأطراف أكثر من العمق، وهذا الشق الذى سيفيد المارد الأحمر فى المرحلة المقبلة.

كما أكد علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون العرب، أن طاهر محمد هو لاعب جوكر يمكنه إجادة اللعب في أكثر من مركز، إلا أن الجبهة اليسرى هي مركزه المفضل، كما يجيد اللعب كجناح أيمن أو أيسر، ويمكن للأهلي توظيف اللاعب في الجبهة اليمنى خاصة في ظل تواجد رمضان صبحي، والنقص العددي في مركز الجناح الأيمن.

واستطرد نجم الزمالك السابق أن طاهر لديه سرعات ومهارات تؤهله لحجز المقعد الأساسي في تشكيل الفريق الأحمر، وأن قوته البدنية ممتازة ويعمل على تقوية عضلاته، وليس لديه إصابات مزمنة وسيكون من أفضل لاعبي مصر في الموسم الجديد.