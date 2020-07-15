شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح لاعبيه راحة من المران الجمعة وجلسة بين عبد الحفيظ وأجايى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد غدٍ الجمعة، وذلك فى إطار الجدول البدنى والفنى الموضوع لهم خلال فترة الإعداد الحالية، ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، وحدد الجهاز الفنى يوم 23 يوليو الجارى موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش بالجزيرة، فيما سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عقد جلسة سريعة مع النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات بطولة الدورى بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبدأ الأهلى مرانه فى التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء وفقا للجدول الذى وضعه الجهاز الفني هذا الأسبوع.

كما عقد رينيه فايلر محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة ، وشهدت المحاضرة شرح الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.

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وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني لتجهيز الجميع لعودة المنافسات علي الصعيدين المحلي والقاري.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل فى لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.