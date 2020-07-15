شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بحكومة اليابان: أولمبياد طوكيو في خطر إذا تطور الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار البارز بالحكومة اليابانية كيوشي كوروكاوا لرويترز إن منافسات أولمبياد طوكيو قد تتأجل مجددا إذا تطور فيروس كورونا المستجد بشكل أقوى.

لكنه أشار إلى أن التصاعد في عدد الحالات في طوكيو مؤخرا يرجع إلى عدم اتباع الإرشادات الصارمة للوقاية من العدوى.

وكان كوروكاوا مستشارا علميا للحكومة اليابانية بين عامي 2006 و2008 وترأس لجنة تحقيق في كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 والآن يعمل مستشارا للحكومة خلال أزمة كوفيد-19.

وأضاف: «اعتقد أن الفيروس يتطور دائما وربما يكون أقوى بكثير بما يؤدي إلى ظهور موجة ثانية. يمكن أن تتأجل الألعاب الأولمبية مجددا ولكن لا يمكنني التنبؤ».

وتابع:«اعتقد أن حالات الإصابة الجديدة في طوكيو حدثت لأن الناس لا تتبع التوصيات لكن إذا حدثت تطورات ستكون القصة مختلفة تماما وقد تحدث في أي مكان في العالم».

وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو لرويترز يوم الاثنين إن الألعاب الأولمبية، التي كان موعدها الأصلي ينطلق هذا الشهر لكنها تأجلت إلى 2021 بسبب الوباء، يجب أن تقام العام المقبل لتكون رمزا لاتحاد العالم ضد الفيروس.

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وواصل كوروكاوا :«أحد المخاوف الآن يتعلق بكيفية احتواء انتشار العدوى والأمر الآخر كيفية دعم الاقتصاد لأن الكثير من الأشخاص يفقدون الوظائف».