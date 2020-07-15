وكيله: دي بروين قد يرحل عن السيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

أثار باتريك دي كوستر وكيل أعمال البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل حول مستقبله مع الفريق، مشيرًا إلى سعادة موكله بقرار المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بإلغاء عقوبة النادي بالاستبعاد من البطولات الأوروبية.



وقال دي كوستر في تصريحات نقلتها صحيفة «مانشستر إيفنينج نيوز»: «بعد صدور حكم "كاس" تحدثت مع دي بروين وكان سعيدًا جدًا وراضٍ عن الحكم، إذا تم منعك من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في هذا العمر فعليك أن تفكر مرة أخرى».

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وأضاف: «سنرى ما سيحدث، دي بروين لديه عقد لمدة 3 سنوات مع مانشستر سيتي، وعدد الأندية التي بإمكانها دفع راتبه ليس كبير».

وتابع: «المشاركة في دوري أبطال أوروبا لا تعني بقاء دي بروين في ملعب الاتحاد، لذلك على الجميع الاستعداد بشأن الاقتراحات التي سيضعها البلجيكي لتوقيع عقد جديد».

يذكر أن دي بروين سبق وألمح إلى احتمالية رحيله عن مانشستر سيتي في حال تم تنفيذ عقوبة يويفا بحظر المشاركة الأوروبية.