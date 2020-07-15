شكرا لقرائتكم شوبير: مصر قدمت تعهدا باستضافة نصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن الحكومة المصرية قدمت تعهد رسمى للإتحاد الافريقى الكاف بإستضافة مباريات قبل النهائى والنهائى لدوري الابطال الافريقى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت :"بشكل نهائى سوف تستضيف دولة المغرب مباريات بطولة الكونفدرالية ، هناك فريقان مغربيان ينافسان على اللقب وحتماً سيتواجد فريق مغربى فى المباراة النهائية ، وبالتالى سوف تستكمل مباريات الكونفدرالية هناك".

ويضيف شوبير: "أما بالنسبة لمباريات دوري الابطال الافريقى بعد اعتذار الكاميرون لأسباب مادية ، ليس هناك عرض من دولة الامارات مثلما أشيع ، ولكن هناك مصر وتونس والمغرب وتلميحات من بعيد لدولة قطر ولكنها هناك رغبة لإقامة المنافسات فى دولة أفريقية ، وقدمت مصر التعهد الحكومى المطلوب فى مثل هذه الامور لان الدولة المصرية تسير فى طريق إستضافة كل الاحداث الكروية والرياضية الكبرى على الاراضى المصرية ".

وعن اقتراح الغاء الهبوط قال شوبير :"رغم تصريحات عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة عن رفض فكرة إلغاء الهبوط بالقسم الثانى أؤكد أن الاقتراح مازال قائم لسبيين الأول أنه ليس طبيعى هبوط 5 فرق من أصل 12 فريق رقم كبير للغاية بينما السبب الثانى يعود لطول فترة تجميد النشاط الكروى منذ مارس الماضى".

وعن مفاوضات الاهلى مع باهر المحمدى قال شوبير :" قولت مفيش مفاوضات بين الاهلى وباهر المحمدى خلال هذه الفترة وسعفان الصغير مدرب حراس الاسماعيلى أكد كلامى".

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وعن نادى مصر المقاصة قال شوبير: "عندهم أزمات مادية وكانت هناك فكرة الدفع بأحد المستثمرين فى النادى ولكن فى الساعات الاخيرة توقف الامر هل يعود من جديد هذا مانتابعه فى الساعات المقبلة".

وتأهل إلى نصف نهائي البطولة كل من الأهلي والزمالك والوداد والرجاء المغربيين ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد على أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء "من مباراة واحدة"، لتحديد طرفي النهائي الذي سيقام من مباراة واحدة أيضًا.

وأعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعداد مصر لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا، حال طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ذلك قائلا: "مصر جاهزة دائما لاستضافة البطولات والنهائيات الأفريقية، ونحن مستعدون فى أى وقت لاستضافة نهائى دورى الأبطال حال تأهل الأهلى والزمالك".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم يناقشون تقديم طلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاستضافة المباريات المتبقية من دورى أبطال أفريقيا، وسيتم التواصل مع وزير الرياضة بشأن هذه الخطوة، واستطلاع رأى الدولة المصرية لاسيما أن مصر تمتلك كل الإمكانيات التى تؤهلها لذلك، مؤكدين أن هناك اجتماعًا للجنة الخماسية منتصف الأسبوع الجارى، سيتم خلاله مناقشة هذا الأمر خاصة أن إقامة هذه المباريات فى مصر سيوفر مزيدًا من الوقت لاستكمال مسابقة الدورى، كما سيحمى لاعبى الأهلى والزمالك من الإجهاد والسفر.