شكرا لقرائتكم شوبير: 15 يوماً تحسم مصير رمضان صبحى وسيكون أغلى عقد فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق كواليس مفاوضات الاهلى مع هيدرسيفيلد الانجليزى لشراء رمضان صبحى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت :" رمضان صبحى لن يلعب فى مصر إلا للأهلى ، لايملك عرض من بيراميدز مطلقاً ، والزمالك لم يفاوض رمضان صبحى ولا رمضان صبحى عنده استعداد يدخل فى مفاوضات مع الزمالك"، ويضيف شوبير :" عروض أوربا التى وصلت لرمضان صبحى لا تليق بإمكانياته يملك فقط عرض جاد من أحد الاندية التركية واللاعب يرفضه ، وخلال الفترة من 10 لـ 15 يوم سوف يتحدد الموقف النهائى لرمضان صبحى على صعيد العروض الاوربية بينما على الصعيد المحلى ليس هناك غير الأهلى".

وتابع شوبير: "أما بالنسبة للمفاوضات المادية بين الاهلى وهيدرسيفيلد فى البداية طلب النادى الانجليزى 7 مليون استرلينى ووصلت لـ 4.5 مليون استرلينى وممكن الصفقة تخلص لصالح الاهلى 3 مليون استرلينى و 600 ألف جنيه ووقتها سيوقع رمضان صبحى للأهلى 5 سنوات مثلما يفعل مسئولو القلعة الحمراء مع نجومهم بالفترة الأخيرة خاصة صغار السن ، ووقتها سيكون أغلى عقد فى تاريخ القلعة الحمراء".

Advertisements

مسئولو الأهلى تلقوا صدمة من نظرائهم فى هيدرسفيلد بسبب المبلغ الذى طلبه النادى الإنجليزى للاستغناء عن رمضان صبحى نهائياً للأهلى، حيث طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقارب 141 مليون جنيه مصرى لبيع اللاعب الموجود مع الأهلى حالياً على سبيل الإعارة منذ موسم ونصف الموسم تقريباً، فى الوقت الذى توقف عرض الأهلى عند 2 مليون و500 ألف جنيه إسترلينى أى 50 مليون جنيه مصرى.

وأثار طلب النادى الإنجليزى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن الأخير يرى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله تقريباً طوال الأشهر الماضية، وترى إدارة الأهلى أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

وتعاقد الأهلى مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.