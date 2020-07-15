شكرا لقرائتكم الاهلي يمنح لاعبيه راحة من المران الجمعة وجلسة بين عبد الحفيظ وأجاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد غدٍ الجمعة وذلك في إطار الجدول البدني والفني الموضوع لهم خلال فترة الإعداد الحالية ، ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة ، وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش بالجزيرة ، فيما سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقد جلسة سريعة مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق علي هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء علي ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي صباح اليوم الأربعاء علي ملعب التتش بالجزيرة ، وشهدت الجلسة الحديث عن التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات بطولة الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا ، وبدأ الأهلي مرانه في التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء وفقا للجدول الذي وضعه الجهاز الفني هذا الأسبوع.

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كما عقد رينيه فايلر محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة ، وشهدت المحاضرة شرح الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني لتجهيز الجميع لعودة المنافسات علي الصعيدين المحلي والقاري.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة و التعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.