شكرا لقرائتكم مصطفى يونس : محمود الخطيب تلقي عزاء والدتي 3 أيام و أنا فى السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى يونس نجم النادى الاهلى الاسبق كواليس تصريحاته الأخيرة ضد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مؤكداً أنه لم ينتقد بيبو ، وقال يونس فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت :" أنا راجل واضح وصريح ومهما كان خلافى مع محمود الخطيب لايمكن أهاجمه مثلما أشيع ـ أنا فى أوقات لازم أساند النادى وفى عز أزمات الاهلى الأخيرة لم أنطق بأى حرف هجوم ضد المجلس لأنى شعرت أن الاهلى فى محنة ويجب مساندته ".

ويضيف مصطفى يونس :"مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كلمنى وسألنى أنت قولت التصريحات دى ضد محمود الخطيب قولتله والله ما حصل ده ، دى قلة أدب وفبركة ".

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وتابع نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق :"الفتنة لم تنجح فى مصر بين المسلمين والمسيحين ، ولا بين الجيش والشعب وبيحاولوا يزرعوها بين الاهلى والزمالك ولحد إمتى هنفضل ساكتين على الوضع ده ، صراحتى زيادة فقط ولكن لست عبده مشتاق ورزقى على ربنا مش على حد" ، مضيفا:"بدعم محمود الخطيب ومجلس الاهلى وجماهيره ، القلعة الحمراء بيتى وإستحالة حد يفصلنى عنها ، الفتنة لن تجد طريقاً لعلاقتى بالأهلى وجماهيره ، لانى بنتمى للنادى الأحمر العريق غصب عن عين أى حد".

ويضيف مصطفى يونس :" احنا اللى حطينا بذرة نادى القرن فى بداية مشوارنا مع الاهلى ، أنا لا أحب الاهلى أنا أعشقه ، أما بيبو فيكفى أن أذكر أنه تلقى عزاء والدتى ثلاثة أيام وكنت أنا خارج البلاد فى السودان".