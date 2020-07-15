شكرا لقرائتكم أسوان يواجه الزمالك في ختام مشوار الوديات استعداداً للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني لفريق أسوان، مواعيد 5 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وقال أحمد كشري في تصريحات خاصة، أنه تم الاتفاق مع كل من الإنتاج الحربي وطلائع الجيش والمقاولون العرب والزمالك.





وجاءت مباريات أسوان كالتالي:

أسوان و الإسماعيلى 16 / 7

أسوان و المقاولون 21 / 7

أسوان و الإنتاج الحربي 25 / 7

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أسوان وطلائع الجيش 27 / 7

أسوان و الزمالك 29 / 7

في سياق متصل، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، اليوم الأربعاء، استعداداته للمباراة الودية الأولى بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والتي تجمعه بنظيره الإسماعيلي في تمام الخامسة مساء غدٍ الخميس على استاد الإسماعيلية، وكان لاعبو أسوان وجهازهم الفني بقيادة أحمد كشري، قد خضعوا للمسحة الرابعة للكشف عن كورونا أمس الثلاثاء وذلك تطبيقًا لتعليمات اتحاد الكرة بأخذ مسحة كورونا قبل أي مباراة بـ 48 ساعة.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أخطرت نادي أسوان، بسلبية نتيجة المسحة الطبية الثالثة للكشف عن كورونا، والتي خضع لها عبو الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري أمس الثلاثاء، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمرز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفً.