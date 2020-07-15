شكرا لقرائتكم السقا يكشف أخر مستجدات أزمة القيد فى المصرى البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى ينتظرون بفارغ الصبر إنهاء أزمة القيد الموقعة على الفريق من الإتحاد الدولى وتقضى بمنع قيد لاعبين جدد للفريق خلال فترتين قيد على خلفية أزمة الإيفوارى شيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى .

وأضاف السقا أن مسئولو المصرى قاموا بتسديد المبلغ المستحق لهلال الأبيض وأنهينا الازمة وحصلنا على التصالح ، ولكن فى الوقت نفسه ننتظر قرار من الإتحاد الدولى بإنتهاء الأزمة بشكل رسمى خاصة وأن التصالح مع الفريق السودانى لا يقضى إنهاء الأزمة بشكل رسمى وترتبط بالحصول على قرار من الفيفا

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وكشف المدير الرياضى للمصرى أن جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى تعد السبب الرئيسى وراء تأخر الحصول على حكم من الإتحاد الدولى بإنهاء الازمة خاصة وأن العالم كله كان معطلا تماما ، إلا أنه يتواصل مع نصر عزام المحامى الدولى من أجل السفر للمحكمة الرياضية وتقديم ما يفيد احقية المصرى فى الحصول على حكم بإنهاء الأزمة للبدء فى التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق فى ظل النقص الحاد الذى يشهده فى عدد من المراكز .

من ناحية أخرى أجرى لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى وكذلك أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ومسئولى المهمات أمس المسحة الطبية الرابعة، والتى يتم من خلالها الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى يتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل استئناف بطولة الدورى العام مطلع أغسطس المقبل.

كان المصرى البورسعيدى قد سبق له إجراء ثلاث مسحات طبية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية وهى المسحات التى كانت نتائجها سلبية للجميع.