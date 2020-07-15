شكرا لقرائتكم رامى سعيد: مصر مش هتجيب زى إبراهيم سعيد فى الكورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى رامي سعيد لاعب النادي الأهلي السابق والمدير الفني حالياً لفريق ناشئين 2005 بنادي المقاولون العرب، أن إبراهيم سعيد هو أفضل مدافع في تاريخ الكرة المصرية، وأنه على العكس من الكلام المثار عنه ليس لاعباً مثيراً للأزمات ولم يطلب أكثر من تقديره في الأهلي قبل الرحيل عن القلعة الحمراء، وأضاف رامي سعيد في تصريحات لـ "الخليج 365": حتى الآن "مافيش لاعب زي ابراهيم سعيد في الكورة ومش هيجي"، الجماهير ظلمت إبراهيم سعيد وربطته بالمشاكل والأزمات وبالعكس تمام إبراهيم سعيد لاعب غيور على ناديه وفي الملعب لا يعرف الهزار.

واصل رامي سعيد: ابراهيم سعيد لم يطلب أكثر من حقوقه مثل أي لاعب من النادي قبل رحيله عن الأهلي وكان أحسن لاعب في مصر ومن حقه أن يطلب زيادة عقده والجماهير اعتقدت أن مطالبه بهدف إثارة الأزمات ولكنه لم يثر أي أزمات إبراهيم أطيب خلق الله.

Advertisements

رامي سعيد كان قد انضم إلى النادي الأهلي في موسم 2003، بعدما تألق مع المقاولون العرب بشكل لافت ليتصارع القطبان على ضمه، إلا أنه فضل الانتقال إلى النادي الأهلي في ذلك الوقت بعدما حسمت رغبته الأمر، وبعد موسمين مع الفريق الأحمر انضم رامي سعيد إلى الاتحاد السكندري، ليستعيد بريقه بعد فترة من عدم التوفيق مع الأهلي، الذي عانى من الاستقرار الفني وتراجع النتائج بشكل عام في تلك المرحلة.

ورحل إبراهيم سعيد عن النادي الأهلي بداعي عدم الالتزام ليلتلحق اللاعب بنادي الزمالك فيما بعد، وكان إبراهيم سعيد قد شارك مع الفريق الأحمر في مباراة القمة التاريخية التي فاز فيها الأهلي على الزمالك بنتيجة 6/1.