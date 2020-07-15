شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بتفاصيل عرض الـ200 مليون من بيراميدز لشراء رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشعلت العروض المحلية سوق الميركاتو الضيفي للدولي المصري رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزي لنهاية الموسم حيث تلقى اللاعب عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز للانتقال اليه لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم القادم وتنتهي 2026.

تنتهي اعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي وفتحت إدارة ناديه الإنجليزي المزاد لبيع اللاعب خاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها النادي والتي تجعله يهبط من دوري الدرجة الأولي الى الثانية في واحدة من المواسم الصعبة التي يمر بها النادي ويحاول فيها التخلص من نجوم لتخيض الأعباء المالية التي تتراكم عليه.

وحصل "الخليج 365" على تفاصيل العرض الذي تلقاها الفتي الذهبي للقلعة الحمراء رمضان صبحي والذي بدأ من محادثات تلقاها من ممدوح عيد وكيل اللاعبين الشهير والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز أكد فيه رغبة ناديه في التعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية مقابل 15 مليون جنيه في الموسم الواحد بما يوازي 75 مليوناً في المواسم الخمسة وهو ما تجاوب اللاعب معه ليعرف مدى تمسك النادي به ليطلب 40 مليون في الموسم الواحد.

وبعد مرور أيام قليلة تلقى رمضان صبحي اتصالاً من ممدوح عيد أكد موافقة ناديه على كافة طلباته المالية بحيث يحصل اللاعب على 200 مليون جنيه وهو ما فوجئ به رمضان صبحي الذي طلب مهلة للتفكير للتأكيد على أن الأولوية له خلال الفترة الحالية هي اللعب بأوروبا.

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وزادت مفاجآت المفاوضات الجارية مع اللاعب الدولي الشاب بقيامه ابلاغ النادي الأهلي بحقيقة المفاوضات التي تلقاها والعرض المقدم من النادي الشهير وذلك بغرض الحصول على راتب سنوي يوازي ما يعرض عليه خاصة وأنه يحصل حالياً على 20 مليون جنيه تقريباً بخلاف المكافآت.

وفور علم إدارة النادي الأهلي بمفاوضات بيراميدز الجارية مع اللاعب بدأت تحركات مجلس محمود الخطيب للحصول على موافقة نهائية من ناديه بالحصول على المبلغ المالي المقرر للحصول على خدماته مالياً والذي لن يتجاوز عن 4 ملايين جنيه إسترليني بعكس الأرقام المعلنة حالياً والتي يسعى الكيان الأحمر الى تخفيضها بأي شكل من الأشكال خاصة وأن اللاعب تم دفع الكثير فيه للحصول على خدماته كلاعب معار.

وباتت الأصوات داخل النادي الأهلي تنادي بضرورة انهاء التعاقد مع اللاعب خاصة وأنه سبق وأن قامت بدفع مبلغ مقارب أو مماثل له في اللاعب حسين الشحات كما أن التعجل في انهاء الاتفاق مع طاهر محمد طاهر البديل الجاهز لرمضان صبحي بعد منح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الموافقة على انضمامه في الفترة المقبلة لتعويض غياب العفيجي المحتمل.

وكان الاتجاه في الأهلي الى منح رمضان صبحي الحرية في الانتقال الى أي نادي في أوروبا وعدم التمسك الكامل ببقائه في ظل قناعة المدير الفني للفريق بتعويضه حال الرحيل الا أن الأمور بالكامل تشابكت خلال الساعات الماضية خاصة وان انتقال رمضان صبحي سيكون صفقة القرن لنادي بيراميدز لأنه وقتها سيكون الورقة الرابحة للفريق أمام الأهلي والزمالك في البطولات المحلية في ظل الكوكبة الكبيرة التي يمتلكها النادي خلال الفترة الحالية.