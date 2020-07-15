شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. فايلر يجتمع بعبد الحفيظ ومحاضرة فنية فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، صباح اليوم الأربعاء، علي ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات بطولة الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا، وبدأ الأهلي مرانه في التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء وفقا للجدول الذى وضعه الجهاز الفني هذا الأسبوع.

كما عقد رينيه فايلر محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة ، وشهدت المحاضرة شرح الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني لتجهيز الجميع لعودة المنافسات علي الصعيدين المحلي والقاري.

ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا ، وحدد الجهاز الفني يوم 23 من الشهر الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة علي ملعب التتش بالجزيرة.

يخضع لاعبو الأهلي والجميع في فريق الكرة من جهاز فني وطبي وإداري وعمال غرفة خلع الملابس للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع ، وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها الأهلي، ويحرص النادي الأهلي على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، تضمن قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، في إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.