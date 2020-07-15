شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: باهر المحمدى لن ينضم للأهلى من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن الحكومة المصرية قدمت تعهدا رسميا للاتحاد الأفريقى الكاف باستضافة مباريات قبل النهائى والنهائى لدورى الأبطال الأفريقى، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت "بشكل نهائى سوف تستضيف دولة المغرب مباريات بطولة الكونفدرالية، هناك فريقان مغربيان ينافسان على اللقب وحتماً سيتواجد فريق مغربى فى المباراة النهائية، وبالتالى سوف تستكمل مباريات الكونفدرالية هناك".

ويضيف شوبير "أما بالنسبة لمباريات دورى الأبطال الأفريقى بعد اعتذار الكاميرون لأسباب مادية، ليس هناك عرض من دولة الأمارات مثلما أشيع، لكن هناك مصر وتونس والمغرب وتلميحات من بعيد لدولة قطر ولكنها هناك رغبة لإقامة المنافسات فى دولة أفريقية ، وقدمت مصر التعهد الحكومى المطلوب فى مثل هذه الامور لان الدولة المصرية تسير فى طريق إستضافة كل الاحداث الكروية والرياضية الكبرى على الاراضى المصرية".

وعن اقتراح إلغاء الهبوط قال شوبير "رغم تصريحات عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة عن رفض فكرة إلغاء الهبوط بالقسم الثانى أؤكد أن الاقتراح مازال قائما لسبيين الأول أنه ليس طبيعى هبوط 5 فرق من أصل 12 فريق رقم كبير للغاية بينما السبب الثانى يعود لطول فترة تجميد النشاط الكروى منذ مارس الماضى".

وعن مفاوضات الأهلى مع باهر المحمدى قال شوبير "قولت مفيش مفاوضات بين الأهلى وباهر المحمدى خلال هذه الفترة وسعفان الصغير مدرب حراس الاسماعيلى أكد كلامى".

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وعن نادى مصر المقاصة قال شوبير "عندهم أزمات مادية وكانت هناك فكرة الدفع بأحد المستثمرين فى النادى، لكن فى الساعات الأخيرة توقف الأمر، هل يعود من جديد؟ هذا ما نتابعه فى الساعات المقبلة".

وتأهل إلى نصف نهائي البطولة كل من الأهلي والزمالك والوداد والرجاء المغربيين، ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الوداد على أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء "من مباراة واحدة"، لتحديد طرفى النهائى الذى سيقام من مباراة واحدة أيضًا.

وأعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، استعداد مصر لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا، حال طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ذلك قائلا: "مصر جاهزة دائما لاستضافة البطولات والنهائيات الأفريقية، ونحن مستعدون فى أى وقت لاستضافة نهائى دورى الأبطال حال تأهل الأهلى والزمالك".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم يناقشون تقديم طلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاستضافة المباريات المتبقية من دورى أبطال أفريقيا، وسيتم التواصل مع وزير الرياضة بشأن هذه الخطوة، واستطلاع رأى الدولة المصرية لاسيما أن مصر تمتلك كل الإمكانيات التى تؤهلها لذلك، مؤكدين أن هناك اجتماعًا للجنة الخماسية منتصف الأسبوع الجارى، سيتم خلاله مناقشة هذا الأمر خاصة أن إقامة هذه المباريات فى مصر سيوفر مزيدًا من الوقت لاستكمال مسابقة الدورى، كما سيحمى لاعبى الأهلى والزمالك من الإجهاد والسفر.