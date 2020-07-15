شكرا لقرائتكم خبر عن رامى سعيد: "طارق حامد عنيف ووليد سليمان قصير بس عُقر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى رامى سعيد لاعب النادى الأهلى السابق والمدير الفنى حالياً لفريق ناشئى 2005 بنادى المقاولون العرب، أن طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك يميل إلى اللعب العنيف خلال مشاركته مع الفريق، مضيفاً أن طارق حامد يذكره بأيمن عبد العزيز نجم القلعة البيضاء السابق، وقال رامى سعيد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: أيمن عبد العزيز هو أعنف لاعب واجهته، وأنا أيضا لاعب عنيف عندما كنت أواجه طارق السيد أو السعيد كانت تلك الجبهة تتحول إلى مجزرة.

وواصل لاعب الأهلى السابق: طارق حامد يذكرنى بأيمن عبد العزيز، لكن وليد سليمان لاعب غلاوى بلغة كرة القدم، زاملته عاما فى بتروجت وهو مسمار فى نص الملعب وعصبى "قصير بس عقر"، لكن خارج الملعب لا يسمع صوته من أطيب اللاعبين الذين تعاملت معهم، وصنع إسمه مع الأهلى وقدم الكثير للنادى ولاعب مميز وكبير.

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وأضاف رامى سعيد عن أفضل مهاجم فى مصر فى الفترة الحالية قائلاً: لدينا أزمة فى هذا المركز لكن الأحق الآن مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي.

رامي سعيد كان قد انضم إلى النادي الأهلي في موسم 2003، بعدما تألق مع المقاولون العرب بشكل لافت ليتصارع القطبان على ضمه، إلا أنه فضل الانتقال إلى النادي الأهلي في ذلك الوقت بعدما حسمت رغبته الأمر، وبعد موسمين مع الفريق الأحمر انضم رامي سعيد إلى الاتحاد السكندري، ليستعيد بريقه بعد فترة من عدم التوفيق مع الأهلي، الذي عانى من الاستقرار الفني وتراجع النتائج بشكل عام في تلك المرحلة.