شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: محمود الخطيب تلقى عزاء والدتى 3 أيام وأنا فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى يونس نجم النادى الأهلى الأسبق كواليس تصريحاته الأخيرة ضد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، مؤكداً أنه لم ينتقد بيبو، وقال يونس فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت "أنا راجل واضح وصريح ومهما كان خلافى مع محمود الخطيب لا يمكن أهاجمه مثلما أشيع، أنا فى أوقات لازم أساند النادى وفى عز أزمات الأهلى الأخيرة لم أنطق بأى حرف هجوم ضد المجلس لأنى شعرت أن الأهلى فى محنة ويجب مساندته، والخطيب تلقى عزاء والدتى ثلاثة أيام وكنت أنا خارج البلاد فى السودان".

ويضيف مصطفى يونس "مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك كلمنى وسألنى أنت قولت التصريحات دى ضد محمود الخطيب قولتله والله ما حصل ده، دى قلة أدب وفبركة".

وتابع نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق :"الفتنة لم تنجح فى مصر بين المسلمين والمسيحين، ولا بين الجيش والشعب وبيحاولوا يزرعوها بين الأهلى والزمالك ولحد إمتى هنفضل ساكتين على الوضع ده، صراحتى زيادة فقط لكن لست عبده مشتاق ورزقى على ربنا مش على حد"، مضيفا: "بدعم محمود الخطيب ومجلس الأهلى وجماهيره، القلعة الحمراء بيتى واستحالة حد يفصلنى عنها، الفتنة لن تجد طريقاً لعلاقتى بالأهلى وجماهيره، لانى بنتمى للنادى الأحمر العريق غصب عن عين أى حد".

ويضيف مصطفى يونس "إحنا اللى حطينا بذرة نادى القرن فى بداية مشوارنا مع الأهلى، أنا لا أحب الاهلى أنا أعشقه، أما بيبو فيكفى أن أذكر أنه تلقى عزاء والدتى ثلاثة أيام وكنت أنا خارج البلاد فى السودان".