شكرا لقرائتكم خبر عن رامى سعيد: مصر مش هتجيب زى إبراهيم سعيد فى الكورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى رامى سعيد لاعب النادى الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لفريق ناشئين 2005 بنادى المقاولون العرب، أن إبراهيم سعيد أفضل مدافع فى تاريخ الكرة المصرية، وأنه على العكس من الكلام المثار عنه ليس لاعباً مثيراً للأزمات ولم يطلب أكثر من تقديره فى الأهلى قبل الرحيل عن القلعة الحمراء، وأضاف رامى سعيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "حتى الآن مافيش لاعب زى إبراهيم سعيد فى الكورة ومش هيجى"، الجماهير ظلمت إبراهيم وربطته بالمشاكل والأزمات وبالعكس تمام إبراهيم سعيد لاعب غيور على ناديه وفي الملعب لا يعرف الهزار.

وواصل رامى سعيد: ابراهيم سعيد لم يطلب أكثر من حقوقه مثل أى لاعب من النادى قبل رحيله عن الأهلى وكان أحسن لاعب فى مصر ومن حقه أن يطلب زيادة عقده والجماهير اعتقدت أن مطالبه بهدف إثارة الأزمات ولكنه لم يثر أي أزمات إبراهيم أطيب خلق الله.

رامى سعيد كان قد انضم إلى النادى الأهلى فى موسم 2003، بعدما تألق مع المقاولون العرب بشكل لافت ليتصارع القطبان على ضمه، إلا أنه فضل الانتقال إلى النادي الأهلي في ذلك الوقت بعدما حسمت رغبته الأمر، وبعد موسمين مع الفريق الأحمر انضم رامي سعيد إلى الاتحاد السكندري، ليستعيد بريقه بعد فترة من عدم التوفيق مع الأهلي، الذي عانى من الاستقرار الفني وتراجع النتائج بشكل عام في تلك المرحلة.

ورحل إبراهيم سعيد عن النادي الأهلي بداعي عدم الالتزام ليلتلحق اللاعب بنادي الزمالك فيما بعد، وكان إبراهيم سعيد قد شارك مع الفريق الأحمر فى مباراة القمة التاريخية التى فاز فيها الأهلى على الزمالك بنتيجة 6 / 1.