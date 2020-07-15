شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حمدي فتحي.. صاروخ أهلاوي يعود للانطلاق من قاعدة التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قيمة كبيرة أضافها حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، العائد مؤخرًا إلى تدريبات الفريق الأحمر إلى خط وسط القلعة الحمراء ومنتخب مصر، وذلك بعد تعافيه من إصابة القطع في غضروف الركبة والذي تعرض لها في نوفمبر الماضي خلال مشاركته في معسكر الفراعنة الذي أقيم استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا آنذاك، ليغيب عن فريقه لمدة 240 يومًا.

لم يكن يتوقع عشاق القلعة الحمراء أن حمدي فتحي سيكمل الموسم مع الأهلي بعد تلك الإصابة الصعبة، إلا أن الحظ ساند لاعب الأهلي في تلك الفترة مع توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بشكل إجباري بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ليصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأحمر مع عودة النشاط في 6 أغسطس المقبل.

حمدي فتحي رغم صغر سنه استطاع أن يفرض نفسه على سط ملعب الفريق الأحمر ويثبت جدارته لجماهير الأهلي في وقت قصير، في ظل تمتعه بالمهارات الفنية وقدراته الدفاعية والهجومية المتطورة، وحصد صاحب الـ 26 عامًا بطولتي الدوري وكأس السوبر مع الفريق الأحمر منذ الانضمام إلى الأهلي قادماً من إنبي في موسم الانتقالات الشتوية 2019.

وبشكل عام شارك حمدي فتحي مع إنبي في 53 مباراة سجل 6 أهداف وصنع مثلهم مع الفريق البترولي في مختلف المسابقات، وفيما شارك مع بتروجت في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين، وأخيراً لعب حمدي فتحي بقميص الأهلي في 20 مباراة سجل 3 أهداف، واستطاع أن يضمن للفريق الأحمر الفوز في معركة وسط الميدان بعدما شكل مع عمرو السولية لاعب زميله بالفريق ثنائية متميزة دفاعاً وهجوماً.

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