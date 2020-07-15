شكرا لقرائتكم خبر عن "فى سطور".. ملخص تصريحات عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالعديد من التصريحات التى تهم الشارع الرياضى المصرى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس"، ونرصد فى الأسطر التالية ملخص حديث رئيس اللجنة الخماسية حيث قال:

- معظم الشخصيات التي تولت رئاسة الاتحاد كانت تنتمي للأهلي والزمالك

- خلعنا ثوب الانتماء للأندية مع بداية تولي مسئولية إدارة الكرة المصرية

- طبقنا لائحة الانضباط لعقاب المتجاوزين بعد السوبر المصري

- لجنة الانضباط مستقلة ويتولى رئاستها قاض جليل

- انتهى زمن التجاوز والأخطاء بدون عقاب

- من حق المتضررين من العقوبات استئنافها أمام الدرجات الأخرى للتقاضي

- علمت عقوبات السوبر أثناء عودتي من أبوظبي وطلبت فقط تأجيلها حتى الحادية عشرة مساء

- رئيس لجنة الانضباط قال أنه من سيحاسب أمام الله عندما استفسرت منه عن شدة العقوبات بعد السوبر

- عدم رضا الأهلي والزمالك عن عقوبات السوبر دليل حيادنا

- جئت لرئاسة اللجنة الخماسية من أجل ترك بصمة وتطبيق نظام صارم

- تم تكليفي برئاسة اللجنة ولم أتردد في قبول مهمة أخدم بها مصر

- الدولة المصرية هي التي رشحتني لإدارة الكرة المصرية

- اللجنة الخماسية تعمل كفريق متجانس ولكل عضو فيها مهامه

- حسام غالي اعتذر عن عضوية اللجنة التي تدير اتحاد الكرة قبل اعلان تشكيلها

- وجود 5 أعضاء في اللجنة قليل بالنظر للمهام الموكلة لنا

- كل اعضاء اللجنة الخماسية بلا انتماءات داخل اتحاد الكرة

- البعض وجه اتهامات باطلة لي مثلما حدث في السوبر بأبوظبي

- لم ولن أسمح بتأجيل أي مباراة وفقا للأهواء

- تأجيل لقاء الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة تم بقرار من الأمن

- حزنت من موقف الأهلي في أزمة تأجيل مباراة القمة

- حزنت جدا بسبب اتهامات إدارة الأهلي لي بالتسبب في تأجيل القمة

- التقارير أكدت إمكانية وصول أتوبيس الزمالك لاستاد القاهرة في مباراة القمة

- عقوبات الزمالك في القمة 119 تمت وفقا للوائح

- اللائحة تقضي باعتبار الفريق الذي ينسحب من أي مباراة باعتباره خاسرا وخصم 3 نقاط من رصيده

- شغلت عضوية مجلس إدارة الزمالك أكثر من مرة بالتعيين

- لم ولن أترشح في أي انتخابات

- فخور بالعمل مع قامات رائعة في مجلس إدارة الزمالك

- الأمور في الاتحاد المصري مختلفة كثيرا مقارنة بنادي الزمالك

- نسبة الحزم في قرارات اللجنة الخماسية وصلت إلى 100%

- لم أشاهد التجاوزات التي حدثت عقب السوبر المصري بأبوظبي

- حاولت تطييب خاطر وليد سليمان بعد أن نقل لي فضل التجاوز الذي حدث في حقه

- اللجنة الخماسية نظمت لقائي السوبر في برج العرب وأبو ظبي على أعلى مستوى

- 3 مليون درهم دخلت خزينة الاتحاد المصري من لقاء السوبر الأخير بالإمارات

- هناك أكثر من عرض لتنظيم السوبر المصري القادم

-السوبر المصري لم يكن وراء رحيل جمال الغندور عن لجنة الحكام

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- جمال الغندور أدى مهمته في رئاسة لجنة الحكام على أعلى مستوى

- حسام الزناتي "عبقري" ومثال للأمانة وكادر مهم

- أداء الزناتي يتميز بالحيادية لأنه يبحث عن النجاح

- كنت أتوقع تعرضي للهجوم كرئيس للجنة الخماسية

- حسام الزناتي أتم ما بدأ في لجنة المسابقات في ظل تواجد سلفه عامر حسين

دوري القسم الثاني يستأنف في 20 سبتمبر المقبل بنفس الشروط التي بدأ بها

الاتحاد المصري سيجري (مسحات) أندية القسم الثاني عقب عيد الأضحى المبارك

تعودت على اتخاذ القرارات دون خوف من أي طرف

لم يحدث على الإطلاق أننا رفضنا الجلوس مع الأندية

هل يعقل أن نعتمد لائحة النظام الأساسي دون موافقة الجمعية العمومية؟

تم وضع جدول الدوري كاملا منذ أسبوع وفي انتظار اعتماده قريبا من الجهات الأمنية

عودة الدوري قرار دولة

لا يمكن أن نستطلع رأي الأندية في قرار صدر من الحكومة المصرية

حاولنا تذليل كل العقبات أمام الأندية من اجل استكمال الموسم الكروي

نبحث تأمين عودة كل المحترفين لأنديتهم

نادي مصر كان الوحيد الذي اعتذر رسميا عن استكمال الدوري لكنه تراجع

الاتحاد كان سيطبق اللائحة على أي ناد ينسحب من المسابقة أيا كان اسمه

روابط الأندية في الدول الأوربية هي من اتخذت قرارات بعودة المسابقات أو الغاءها

مسابقة الدوري تستأنف يومي 6 و 7 أغسطس بالمواجهتين المؤجلتين

رغبة الاتحاد الدولي باستكمال المسابقات المحلية لم تأتي من فراغ

وضعنا في حساباتنا كل السيناريوهات بخصوص استكمال المسابقات المحلية من عدمه

عودة النشاط قرار دولة وكلنا ندعمه

هناك دعم كبير من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي للجنة الخماسية

هناك فرصة ذهبية أمام الكرة المصرية لاتخاذ قرارات جريئة من الصعب أتخاذها في أي وقت أخر

خططنا لاستقلال الذمة المالية لرابطة الأندية وهناك نص بذلك في اللائحة الجديدة

أتمنى أن تتم لائحة النظام الأساسي وفقا للتصور الموضوع

تم فسخ التعاقد مع الشركة الراعية لوجود بعض القصور في أداء التزاماتها تجاه الاتحاد

هناك نقاش مع الشركة الراعية من جل الوصول لاتفاق يضمن عودتها من جديد

أكملنا ما بدأه المجلس السابق في مشروع الهدف واقتربنا من إنجاز المرحلة الأولى

دعم الاتحاد الدولي للاتحاد ساهم في حل الأزمة المالية

أثق في قدراتي وقدرات زملائي بخصوص الأمور المالية للاتحاد

إيجار معدات حكم الفيديو بغرض التملك وفر الملايين لخزينة الاتحاد

تكلفة المباراة الواحدة في تقنية حكم الفيديو تكلف الاتحاد 3000 دولار

التعاقد مع الشركة الإسبانية المختصة بتقنية حكم الفيديو يمتد 3 سنوات ونصف

حصلنا على مميزات إضافية في تعاقدنا مع شركة الملابس العالمية منها أزياء الحكام والكرة الموحدة

بدأنا في توزيع الكرات الجديدة على الأندية ومستمرين في الموسم الجديد