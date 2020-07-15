شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين لاستلام الدراجات المدعومة من وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد المواطنون على مركز شباب الجزيرة لاستلام الدراجات التى تدعمها وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة دراجتك صحتك، حيث يتم تسليم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة (دراجتك صحتك) التى تتبناها وزارة الرياضة لتوفير 1000 دراجة هوائية إلكترونيا بسعر مدعم للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة.

ويتم تسليم الدراجات من مباردة "دراجتك صحتك"، اليوم الأربعاء، بمركز شباب الجزيرة وهو المنفذ الخاص بالمرحلة الأولى، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة بعدد أكثر من الدراجات، بعد الإقبال الكبير على دراجات المرحلة الأولى والتى نفدت بعد ساعات من إطلاق المبادرة، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بالمرحلة الثانية.

ووفقًا للأسعار والمواصفات التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28. وتهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.



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مبادرة دراجتك صحتك (2)



مبادرة دراجتك صحتك (3)



مبادرة دراجتك صحتك (4)



مبادرة دراجتك صحتك (5)



مبادرة دراجتك صحتك (6)



مبادرة دراجتك صحتك (7)

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مبادرة دراجتك صحتك (8)



مبادرة دراجتك صحتك (9)



مبادرة دراجتك صحتك (10)



مبادرة دراجتك صحتك (11)



مبادرة دراجتك صحتك (12)



مبادرة دراجتك صحتك (13)



مبادرة دراجتك صحتك (14)



مبادرة دراجتك صحتك (15)



مبادرة دراجتك صحتك (16)



مبادرة دراجتك صحتك (17)



مبادرة دراجتك صحتك (18)