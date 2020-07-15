سوبر كورة ينفرد بالتفاصيل الكاملة لمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى بيراميدز فى مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب الدولى رمضان صبحى نجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى والمعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزى للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل فى واحدة من المفاجآت التى تشعل الميركاتو الصيفى مبكراً.
تنتهى إعارة رمضان صبحى مع النادى الأهلى بنهاية الموسم الحالى وفتحت إدارة ناديه الإنجليزى المزاد لبيع اللاعب خاصة فى ظل الظروف القاسية التى يمر بها النادى، والتى تجعله يهبط من دورى الدرجة الأولى إلى الثانية فى واحدة من المواسم الصعبة التى يمر بها النادى ويحاول فيها التخلص من نجوم لتخيض الأعباء المالية التى تتراكم عليه.
وحصل سوبر كورة على التفاصيل الكاملة للمفاوضات الدائرة بين نادى بيراميدز واللاعب الذى بات على وشك الرحيل من صفوف القلعة الحمراء، وأصبح العرض الجديد للاعب الدولى المصرى حديث الصباح والمساء فى النادى الأهلى، خاصة أنه سينتقل الى أحد المنافسين الراغبين فى حسم العديد من البطولات المحلية من خلال التعاقد مع نخبة من نجوم الكرة المصرية بالإضافة الى امتلاكه العديد من اللاعبين الأفارقة القادرين على صنع الفارق في الخط الأمامي للنادي الشهير.لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وتخشى إدارة النادي الأهلى التى رفعت درجة الاستعداد للقصوى من فقدان اللاعب لأى نادٍ مصرى، خاصة أنها كانت تأمل في حسمه لصالحها أو تركه لاستكمال مشواره الاحترافي بالخارج خاصة وانه صغير السن ويمتلك من المقومات ما يجعله يستمر في الملاعب لسنوات طويلة.
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