شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينفرد بالتفاصيل الكاملة لمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى بيراميدز فى مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب الدولى رمضان صبحى نجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى والمعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزى للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل فى واحدة من المفاجآت التى تشعل الميركاتو الصيفى مبكراً.

تنتهى إعارة رمضان صبحى مع النادى الأهلى بنهاية الموسم الحالى وفتحت إدارة ناديه الإنجليزى المزاد لبيع اللاعب خاصة فى ظل الظروف القاسية التى يمر بها النادى، والتى تجعله يهبط من دورى الدرجة الأولى إلى الثانية فى واحدة من المواسم الصعبة التى يمر بها النادى ويحاول فيها التخلص من نجوم لتخيض الأعباء المالية التى تتراكم عليه.

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