شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في الأهلي لتأجيل صفقة إيريك تراوري للشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية داخل النادي الأهلي لتأجيل التعاقد مع البوركينابي إيريك تراوري نجم هجوم بيراميدز، وذلك بسبب عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على قوة الفريق في الوقت الحالي وعددهم 6 وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي اليو بادجي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والمالي اليو ديانج، حيث من المقرر أن يتم قيد 5 منهم فقط في الموسم الجديد، حال إرجاء اتحاد الكرة قراره بتخفيض عدد الأجانب لـ3 فقط، وحصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب للأهلي في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق، كما وقع مؤخرًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي.

وتحدث تراورى مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات عن رغبته في الرحيل للأهلي إلا أن اللاعب تلقى رفضًا صريحًا علي طلبه، مؤكدين له أنه لن يرحل في الموسم الجديد مهما كانت المغريات المالية وأن رحيله سيتأجل موسم آخر على أقل تقدير بشرط أن يساهم في حصد فريقه لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وأكد مسئولو الأهلي أن تراوري يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في الدوري المصري إلا أن التعاقد معه في الوقت الحالي سيكون صعباً للغاية خاصة أن هناك رفضًا تامًا من بيراميدز والذي يرغب في الإبقاء عليه خاصة أنه واحد من أهم نجوم الفريق وأحد أقوى مصادر قوته بخلاف أنه حال تفكير بيراميدز في التفريط فيه فلن يكون المبلغ المطلوب في وقتها أقل من 50 مليون جنيه بأي حال من الأحوال وهو المبلغ الذي يفوق قدرات الإدارة الحمراء في الوقت الحالي، لذا جاء التفكير في إرجاء التعاقد معه حتى ينجح الأهلي أيضًا في تسويق بعض لاعبيه الأجانب الذين يتعذر تسويقهم في الفترة الحالية.