تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يحل نادي ليفربول ضيفًا على أرسنال مساء اليوم، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويدخل ليفربول المباراة حاملًا للقب الموسم الجاري من بريميرليج والذي توج به منذ عدة أسابيع ماضية من المسابقة.

ويتربع ليفربول على صدارة الترتيب برصيد 93 نقطة بفارق 21 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يأتي أرسنال تاسعًا برصيد 50 نقطة.

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ووفقًا لصحيفة إندبنتنت البريطانية، فإن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، استقر على الدفع بالثلاثي محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني في التشكيل الأساسي.

ويعود ماني للتشكيل الأساسي بعدما تواجد بديلًا في اللقاء الماضي أمام بيرنلي، وهو ما ينطبق على ترينت ألكسندر أرنولد أيضًا.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل ليفربول من: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجل فان دايك، أندي روبيرتسون، جورجينو فينالدوم، فابينو، نابي كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.