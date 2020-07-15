بالمواعيد والقنوات.. قمة قوية لصلاح بين مباريات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المباريات الهامة في المسابقات المحلية الأوروبية، وتحديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي. ويرصد يلا كورة عبر السطور التالية مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة. الدوري الإنجليزي 07:00م - مانشستر سيتي وبورنموث - بي إن سبورتس 2 07:00م - نيوكاسل وتوتنهام - بي إن سبورتس 1 07:00م - بيرنلي وولفرهامبتون - بي إن سبورتس 8 09:15م - أرسنال وليفربول - بي إن سبورتس 1 Advertisements الدوري الإيطالي 07:30م - ميلان وبارما - بي إن سبورتس 6 07:30م - بولونيا ونابولي - بي إن سبورتس 4 09:45م - ساسولو ويوفنتوس - بي إن سبورتس 4 09:45 - أودينيزي ولاتسيو - بي إن سبورتس 8 09:45 - روما وهيلاس فيروس - بي إن سبورتس 6 الدوري البرتغالي 10:30م - بورتو وسبورتنج لشبونة

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