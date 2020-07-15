رياضة | مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، تطورات جديدة بشأن تجديد عقد المهاجم الدولي مروان محسن، لاعب النادي الأهلي.

وينتهي عقد مروان محسن مع القلعة الحمراء في صيف عام 2021، وطالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، تجديد عقد اللاعب، لحاجة الفريق لجهوده.

Advertisements

وبحسب مصادر مطلعة مقربة من اللاعب، فإن مروان محسن طلب زيادة سنوية في عقده الجديد مع الأهلي.

وأوضح المصدر، أن اللاعب يتقاضى 3 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وطلب اللاعب زيادة عقده، أسوة ببعض لاعبي الفريق.

وأشار المصدر، أن اللاعب لم يحدد المبلغ المطلوب في عقده، إلا أنه ترك التقدير لمجلس إدارة الأهلي.