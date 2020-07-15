رياضة | تفاصيل اجتماع فايلر مع صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع فايلر مع صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مع صالح جمعة، صانع ألعاب الأحمر، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان عاد صالح جمعة إلى مران الأهلي الجماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن تقرر عودة الأندية للتدريبات التي كانت متوقفة مع توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

صالح جمعة كان افتعل بعض الأزمات مع فايلر لذا قرر ابعاده عن حساباته الفنية، لعدم اقتناعه به.

Advertisements

وقام فايلر بإبلاغ صالح جمعة بأنه لا يمانع وجوده في الفريق، ولكن بشرط الالتزام، إذ أوضح له أنه لا يوجد أي مشكلة معه على الإطلاق.

وأشار فايلر إلى أن استبعاده في الفترة الماضية جاء لأنه غير ملتزم وسيفعل ذلك مع أي لاعب من أجل فرض الانضباط على الفريق.

وأخبر مدرب الأهلي، صالح جمعة بعودته لتدريبات الفريق في الفترة الأخيرة بعد توسط أعضاء الجهاز المعاون له والتزامه بتعليماته.

ووعد جمعة بالالتزام خلال الفترة المقبلة، من أجل المشاركة مع القلعة الحمراء، إذ أبلغ فايلر بتعلمه الدرس.