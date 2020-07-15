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رياضة | بنزيما وميسي صراع لا ينتهي.. ترتيب جدول هدافي الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بنزيما وميسي صراع لا ينتهي.. ترتيب جدول هدافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل إنطلاق مباريات الغد الخميس 16 يوليو وأهمها مباراة وأوساسونا ومباراة وفياريال ومباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد.

 

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل نجم نادي برشلونة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 هدف.

 

بينما يتواجد الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 هدف.

 

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:

 

1- ليونيل ميسي.. 22

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2- كريم بنزيما.. 19 هدفًا

3- جيرارد مورينو.. 16 هدفًا

4- لويس سواريز.. 15 هدفًا

5- ياجو أسباس .. 13 هدفًا

6- راؤول جارسيا .. 13 هدفًا

7- أوكامبوس .. 13 هدفًا

8- أنتي بوديمير .. 12 هدفًا

9- ألفارو .. 12 هدفًا

10- لوكاس بيريز .. 11 هدفًا

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