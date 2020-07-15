شكرا لقرائتكم كارتيرون يدرس الدفع بأخر تشكيل للزمالك قبل كورونا في ودية سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع باخر تشكيل خاض به الفريق مبارياته الرسمية قبل فترة توقف كورونا، في ودية يوم الاحد المقبل امام سموحة ضمن الوديات التي يخوضها الزمالك في معسكر برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري، حيث يرغب كارتيرون في قياس درجة استعداد اللاعبين الذين يثق في قدراتهم ومدي انسجامهم معا قبل مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

كما يدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض ودية ثانية فى معسكر برج العرب عقب لقاء سموحة، المحدد له الأحد المقبل، وذلك على هامش معسكر الفريق حاليا فى برج العرب، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.

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ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك بقيادة كارتيرون، الموقف النهائى من إقامة ودية ثانية فى المعسكر من عدمه خلال الساعات المقبلة، حيث يواصل الفريق استعداداته فى الوقت الحالى بالتدريبات على فترتين خلال المعسكر الذى انطلق فى برج العرب منذ الخميس الماضى، على أن يستمر المعسكر لمدة 15 يوم ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية.

من ناحية اخري أعلن طارق يحيى نجم الزمالك السابق عن انتهاء علاقتة كمقدم برامج فى برنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك، وذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا "انتهت تجربتى مع زملكاوى شكرا لكل من انتقد ولكل من مدح.. تجربة أخرى على قناة الزمالك".