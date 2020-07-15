اليوم.. اتحاد الكرة يعلن مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأربعاء، الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا بالمقر الرئيسي للاتحاد يعلن خلاله الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد عن المسابقات التي ينظمها الجبلاية للمراحل السنية في الموسم الجديد 20-2021.

فيما أكد مسئولو اتحاد الكرة أن جدول الدورى الممتاز سيتم إعلانه فور وصول الموافقات الأمنية عليه، حيث سيتم إرساله للأندية استعدادًا لاستئناف المسابقة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن سبب تأخر إعلان الجدول هو عدم تحديد ملاعب نهائية لبعض الأندية، مثل أسوان والمصرى البورسعيدى وطنطا، وأنه يتم حاليًا إنهاء هذه الأمور مع الجهات الأمنية قبل إعلان الجدول بشكل رسمى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن أسوان طلب اللعب على استاد الشرطة الرياضى بالعباسية، كما توجد مفاضلة بين أكثر من ملعب لاستضافة المصرى، مثل استاد الإسماعيلية والمكس وبرج العرب، وهو ما لم يتم حسمه أيضًا، وهذه الأمور تؤخر إعلان جدول الدورى.

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وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلاً من 7 أغسطس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذى استدعى تبكير إقامة المباريات التى كان مقررا إقامتها يومى الانتخاب 11و12 أغسطس.

من جهته أكد حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، أن المسابقة ستستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررا.