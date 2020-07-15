شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحصّن بخطاب اللجنة الأولمبية للرد على مطالب "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، الخطاب الذي وصلها من اللجنة الأولمبية مؤخرًا بشأن الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ردًا على الخطاب الأخير بشأن ضرورة إقامة الجمعية العمومية واعتماد اللائحة قبل نهاية يوليو الجارى.. وتضمن خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة، أنه من الصعب إقامة الجمعية العمومية خلال شهر يوليو الجارى، وأن اللائحة تنص على عدم إقامة الجمعية العمومية إلا بعد انتهاء الموسم الكروى حتى يتم تصنيف الأندية والهيئات والرياضية التى من حقها حضور الجمعية العمومية والتصويت على اللائحة.

وقال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إنه من الصعب إقامة الانتخابات إلا بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة التى ستقام عليها الانتخابات المقبلة.. مضيفًا أنه لا يمكن أيضا لاتحاد الكرة إقامة الجمعية العمومية إلا بعد انتهاء الموسم الرياضى بشكل كامل، حتى يتم تصنيف الأندية والهيئات الرياضية، وبالتالى تحديد الأندية التى يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة ومناقشة اللائحة سواء 95 ناديا أو أكثر من ذلك أو أقل، خاصة أن اللجنة الخماسية وضعت بعض المعايير لتقليص عدد الجمعية العمومية.

فى شأن مختلف، تتجه النية لدى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لتأجيل تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي فى ظل غموض الصورة بشأن الأجندة الدولية للمنتخب الوطنى فى شهر أكتوبر المقبل، بعد التسريبات الأخيرة من "كاف" بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقرر إقامة مباريات ودية للمنتخبات فى أكتوبر المقبل وليست مباريات رسمية .

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وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيخصص فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل للمباريات الودية وليس لتصفيات كأس العالم أو لتصفيات أمم أفريقيا بعد تأجيلها عاما.

وأوضح المصدر، أن "فيفا" استقر على تخصيص توقف أكتوبر للوديات حتى يتسنى للمنتخبات تجميع لاعبيها والوقوف على مستواهم وتجربة أكثر من عنصر خاصة بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في المباريات بسبب فيروس كورونا.

ويشهد شهر أكتوبر المقبل فترة توقف دولية فى الفترة من يوم 7 إلى يوم 15 من نفس الشهر، وكان "فيفا" ألغى الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر سبتمبر المقبل .