شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الرياضة يسلم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة "دراجتك صحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، تسليم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة (دراجتك صحتك) التى تتبناها وزارة الرياضة لتوفير 1000 دراجة هوائية إلكترونيا بسعر مدعم للمواطنين وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة، على أن يتم تسليم الدراجات غدًا الأربعاء بمركز شباب الجزيرة وهو المنفذ الخاص بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة بعدد أكثر من الدراجات، بعد الإقبال الكبير على دراجات المرحلة الأولى والتي نفذت بعد ساعات من إطلاق المبادرة، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بالمرحلة الثانية.

ووفقًا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28.

وتهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.