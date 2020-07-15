رياضة | والد عمر جابر: نجلي لم يتأخر على الزمالك.. وهذا ما يميزه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر والد عمر جابر: نجلي لم يتأخر على الزمالك.. وهذا ما يميزه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمود جابر نجم الاسماعيلي الأسبق، بمعاملة فريق بيراميدز لنجله عمر جابر نجم منتخب مصر.

وقال جابر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عمر لم يتاخر على الزمالك، هو سعيد في بيراميدز ويتم معاملته بشكل جيد.

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واردف: عمر لم ولن يرفض الزمالك، ولكن هناك ظروف معينة تحتم عليه قرارات معينة.

وتابع: عمر لم يغيب عن المنتخب، فهو يشغل اكثر من مركز مع فريقه وهذه ميزة.

واتم كلماته متحدثا عن مميزات نجله لديه: خبرات كبيرة وامكانيات ومميزات تؤهله للعب في أكثر من مركز.